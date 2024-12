No es un mundo de fantasía ni un videojuego, es la ciudad de hielo de Harbin, en Heilongjiang, China, que cada diciembre celebra el Festival de nieve con nueve áreas temáticas y una decena de proyectos interactivos con luces . Los visitantes, que llegan de todas parte del mundo, pero también de China, quedan deslumbrados ante el espectáculo.

Palacios, figuras y edificios de hielo que te dejan helado para recorrer sus instalaciones en las que es imposible no emocionarse, aunque no seas un niño, porque esta ciudad fantástica está hecha a la medida de los más pequeños y no tan pequeños.