Trabajó como modelo y comenzó a dar clases de interpretación , empezando a aparecer en varias producciones televisivas y cinematográficas en España. Después dio el salto internacional y su nombre empezó a resonar en la industria al interpretar el papel de Darío Hernández en 'Days of our lives ', entre 2010 y 2011 y otra vez en 2017.

También apareció en el film 'Behind the Candelabra', en la serie de 'The Bold and the Beautiful' y en 'Jane the Virgin'.