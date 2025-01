"El guerrero tiene el derecho a su descanso", ha asegurado José Mujica en la que será su última entrevista que ha afirmado que no seguirá con el tratamiento, porque es un "anciano", tiene dos enfermedades crónicas y su cuerpo ya no aguanta más. "No lo paro con nada", ha dicho el que fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 .

"Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas, lo que pido es que me dejen tranquilo que no me acosen con entrevistas al pedo y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo", ha contado en una entrevista para el seminario uruguayo 'Búsqueda'.