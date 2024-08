Hospitalizado el expresidente uruguayo José Mujica, enfermo de cáncer

El expresidente, de 89 años, ha reducido su actividad a raíz del diagnóstico de un tumor y él mismo reconoció en una entrevista reciente a 'The New York Times' que el tratamiento de radioterapia le había dejado "deshecho". El pasado fin de semana no acudió a una reunión del Frente Amplio, la coalición con la que llegó al poder en el año 2010.