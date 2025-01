Esta vez todo hace pensar en un acuerdo sólido, aunque no garantizado aún al 100%, tendrá que pasar por el parlamento israelí. Muchas familias con rehenes esperan que ahora puedan ser liberados. Según informa Marcos Méndez desde la conocida como plaza de los rehenes de Tel Aviv , en las calles hay muestras de alegría, pero muy contenidas. Algunos familiares han señalado que es la noticia que llevaban esperando desde el 7 de octubre de 2023, pero muchos no saben en qué condiciones van a regresar sus familiares, incluso si lo harán vivos o muertos y cuándo lo harán.

Lo único que se sabe es que en esta primera fase de siete semanas, 33 rehenes serán liberados . Serán los más jóvenes, las mujeres y los adultos. En definitiva, hay alegría, pero muy contenida. Washington, Catar y Egipto respaldan el proceso , pero no está todo amarrado, como decíamos. Dependerá de Benjamin Netanyahu y lo que ocurra en el parlamento, al que se ha dirigido este miércoles el presidente de Israel.

Isaac Herzog ha dicho que todo el país tiene que apoyar este acuerdo. Las últimas horas han sido frenéticas. Algunas informaciones apuntan a que el alto el fuego está cerrado y otras no. El acuerdo tiene que pasar el trámite. Este jueves llegará al Consejo de Ministros de Israel. Uno de los ministros más extremistas, Itamar Ben-Gvir, se opondrá a él. El Parlamento es el que tiene que aprobar el acuerdo. Netanyahu ha dicho que hasta que el acuerdo no esté firmado no hablará.