Ante los parones Meloni ha aprobado un decreto de urgencia con ayudas para los transportistas, agricultores y pescadores

Italia extiende a menores la detención preventiva y tipifica como delito la participación violenta en protestas

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La subida del precio del petróleo y la inflación de los últimos años castigan a toda Europa. En Italia, después de las violentas protestas en las calles de Milán durante el fin de semana, trabajadores del sector transportista y agrícola han bloqueado las calles de Italia para protestar contra los altos precios del combustible. A raíz de los bloqueos de los últimos días, muchos supermercados se encuentran desabastecidos, poniendo así de manifiesto la gravedad de la crisis a la que se enfrenta el Gobierno de Meloni.

Lejos de calmarse el ambiente, tras las agitadas manifestaciones del fin de semana, a Giorgia Meloni se le están multiplicando las crisis. Transportistas y agricultores, asfixiados por los precios del combustible, han bloqueado las principales carreteras del país provocando desabastecimientos y pérdidas millonarias en supermercados y gasolineras.

Para tratar de aliviar las tensiones, el Ejecutivo de Italia ha aprobado un nuevo decreto de urgencia con nuevas medidas para reducir el precio de los carburantes aplicadas a los transportistas, pescadores y agricultores. Es ya el segundo decreto de urgencia que aprueba el Gobierno de Meloni en apenas una semana. Hace tan solo dos días, se aprobó un decreto para endurecer las medidas contra los disturbios y ampliar las sanciones hacia las manifestaciones violentas y las medidas aplicables a los menores de edad.

Continúan los bloqueos en las carreteras de Italia

En relación a los bloqueos en calles y carreteras, muchos supermercados en Sicilia, Nápoles y Bari se encuentran ya prácticamente vacíos sin carne, sin quesos y sin verduras. "Hay que ir de supermercado en supermercado a ver que encuentras", señala un ciudadano afectado por los desabastecimientos tras seis días de protestas en Italia.

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Decenas de camiones bloquean carreteras, autopistas y puertos afectando no solo al abastecimiento de alimentos sino también a los medicamentos y a la gasolina, que ya se ha agotado en muchas gasolineras de la ciudad sureña de Nápoles. El precio del diésel bate récords en gran parte de Europa, sin embargo, las colas en las gasolineras italianas continúan creciendo debido a la incertidumbre sobre la duración de los bloqueos e las carreteras; y, en siete aeropuertos del sur del país también se están viviendo las consecuencias de los parones que limitan el suministro de carburantes.

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Las protestas iniciadas durante la semana pasada en Italia continúan presionando al Gobierno de Giorgia Meloni para que tome medidas en relación al coste de la vida, el cambio climático, los bajos salarios y el precio del diésel, en el caso de las protestas iniciadas por los transportistas.