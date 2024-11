Lotería Navidad 2024: las provincias más y menos ‘tacañas’

La Lotería de Navidad , que se celebra cada año el 22 de diciembre , es un evento que moviliza a millones de españoles y sus bolsillos, pero lo que muchos no sabían es que la inversión en sus preciados décimos varía significativamente entre las distintas provincias y regiones que componen nuestra geografía. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, los patrones de consumo en este sorteo reflejan diferencias culturales y económicas , haciendo que en algunas provincias la inversión en Lotería de Navidad sea mucho más “generosa”, mientras que otras muestran una moderación mucho mayor a la hora de invertir en su suerte.

Las provincias y ciudades autónomas que gastan menos en la Lotería de Navidad son Ceuta y Melilla, con un gasto per cápita de 16,20 y 17,82 euros, respectivamente. Esta cifra está muy por debajo del promedio nacional, que se sitúa alrededor de los 71 euros. Otros lugares con menor gasto incluyen a las Islas Baleares y Canarias, donde el gasto promedio por habitante no supera los 43 euros. Cataluña también se encuentra entre las regiones con un consumo moderado, gastando aproximadamente 54,74 euros per cápita.