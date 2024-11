Las canciones que han puesto ritmo al anuncio de la lotería de Navidad

Cada año, el anuncio de la Lotería de Navidad en España marca el inicio de la temporada festiva, convirtiéndose en una suerte de ritual de lo más esperado en el que se busca capturar la esencia de la Navidad , resaltando aspectos como la importancia de compartir y el anhelo de la buena fortuna. Sin embargo, lo que hace que estos spots publicitarios sean tan memorables no es solo la narrativa visual o el mensaje, sino también la música.

El spot de la Lotería de Navidad 2023, bajo el lema "No hay mayor suerte que la de tenernos", buscó recordar la importancia de los lazos humanos , especialmente en tiempos de distancia y dificultad. Para acompañar este mensaje, se eligió "El Caminante" del grupo cántabro Templeton, una canción que originalmente formaba parte del álbum Exposición Universal, lanzado hace más de una década.

La elección de esta pieza no fue casualidad; "El Caminante" tiene una melodía melancólica y evocadora que refleja el recorrido de la vida y la importancia de los vínculos familiares y amistosos. Esta elección musical amplificó el tono del anuncio, que celebra esos momentos compartidos y la fortuna de estar juntos. El uso de una canción de una banda alternativa y nacional también fue un acierto, que conectó especialmente con un público joven y nostálgico.

"Nuvole Bianche" tiene una cadencia suave y envolvente, ideal para un relato que se desarrolla casi como un cuento de Navidad. La elección de Einaudi no solo añadió una calidad estética al anuncio, sino que también reforzó su capacidad de evocar ternura y compasión . Este anuncio se convirtió en uno de los favoritos del público, y la canción de Einaudi ganó una gran cantidad de seguidores en España.

Uno de los anuncios más recordados en la historia de la Lotería de Navidad fue el de 1999, con el mítico 'calvo de la Lotería', y que utilizó la melodía "At Student Café" de Maurice Jarre, parte de la banda sonora de la icónica película Doctor Zhivago . Esta pieza musical, reconocida por su atmósfera nostálgica, añadió una sensación de calidez y familiaridad al anuncio.

"At Student Café" es una canción que, para muchos, evoca épocas pasadas y recuerdos. Su uso en el anuncio de la lotería fue una elección perfecta para una campaña que apelaba a la tradición y el sentimiento colectivo de unión. Este anuncio marcó una época y todavía se recuerda como uno de los más emotivos.

El año 2013 fue un punto de inflexión en la publicidad de la Lotería de Navidad. En esta ocasión, se decidió apostar por una colaboración única entre Montserrat Caballé y Raphael, quienes interpretaron "Pon tus sueños a jugar". Esta adaptación de "Always on My Mind" de Elvis Presley, modificada para la temática Navidad y el espíritu del sorteo, buscaba emocionar con la fuerza de dos voces emblemáticas de la música en España.