"Comienza un camino que no tenía pensado recorrer, pero llevo zapatillas reforzadas y una alta dosis de positividad. Cuando parece que el universo se pone en tu contra siempre aparecen las almas que te protegen y, por encima de todo, la ciencia. Hoy es el día en que me he lanzado a contarlo. Tengo un cáncer, y se llama así, no hay porqué darle otro nombre. Tengo un poco de miedo pero también, no la esperanza, sino la certeza de que todo saldrá bien", ha escrito, junto a una fotografía de primer plano.