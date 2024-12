Aquí entra José Vicente, el lotero de la Administración número 16 de Jerez, "El Paraíso" . Él y sus otros dos compañeros son de origen valenciano, así que la intención de ayudar surgió desde el minuto uno. "La mayor parte de nuestras ganancias viene de la campaña de Navidad y del Niño, si no les ayudamos, no podrían avanzar", dice.

Los décimos del sorteo del 22 de diciembre volaron, no les queda ninguno. Los del Niño aún no están puestos en ventanilla, y ya saben que también tendrán buena acogida. Quisieron comprar más, pero la logística no era fácil: "Nosotros no ganamos nada con esto, de hecho nos cuesta el dinero del envío", dice a sabiendas de que su ayuda es solo una parte de todo lo que necesitan, "entre todos sumamos".