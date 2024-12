Este es un ritual que se repite año tras año y, mientras que hay personas que dejan que sea el azar no solo quien decide si ganan, sino también el número con el que juegan, otros tienen claro que su número de la suerte tarde o temprano saldrá y siempre juegan con el mismo. Esto podría parecer superstición o manía, pero ¿aumenta las opciones de ganar?

Tristemente para todos aquellos que están convencidos de estar llevando a cabo una jugada maestra, de estar poniendo en práctica el mejor de los trucos, jugar siempre el mismo número en la Lotería de Navidad no aumenta las posibilidades de ganar tanto como para que sea algo que merezca la pena hacer.

Sí que es cierto que la posibilidad de ganar es ligeramente mayor, pero esa diferencia es tan ínfima que casi no merece la pena el esfuerzo. Eso sí, jugar siempre el mismo número nos evita el disgusto de que un año dejemos de hacerlo, resulte ganador y la decepción sea mayúscula. La probabilidad de que nos toque la lotería jugando con un solo número es de un 0,00001%; si adquirimos siempre el mismo, pasa a ser del 0,0000177% .

“No se incrementa la probabilidad por el hecho de que el resultado no salga”, explica el matemático Luis J. Rodríguez en el Diario AS. “Lo que se incrementa es la posibilidad de que en una secuencia muy larga de sorteos o lanzamientos, aparezca ese valor”. Si analizamos todos los sorteos que ha habido a lo largo de la historia es más fácil que haya salido mi número que si solo investigamos en los últimos sorteos, pero porque el número es mayor. “Sorteo a sorteo, no incrementas la probabilidad de que el número salga por el hecho de mantener el número de un año para otro”.