La Fiscalía archivó otra denuncia de la exbecaria de 'Malinche' antes de la detención de Nacho Cano

La Fiscalía trabajó sobre el asunto de la expulsión y no reparó en que había entrado con visado de turista . La denunciante sostenía que había presenciado un beso de Cano con otra persona en una discoteca y que, tras ser advertida y amenazada con no contarlo , fue expulsada del musical.

La joven no podía trabajar en España porque no tenía los papeles en regla, no sabía cómo regresar a su país, y preferiría quedarse en España. Para el Ministerio Público, estos hechos carecían de "relevancia penal", ya que la amenaza de que "nadie la creería si lo contaba", no alcanza la naturaleza de delito.