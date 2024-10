Adif trabaja en un plan de diseño que garantice toda la seguridad total de los operarios y las infraestructuras. Los que tengan billetes hacia la zona de Levante este fin de semana pueden estar tranquilos. Porque la circulación es totalmente normal y los trenes siguen saliendo desde la Estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor. El convoy descarrilado el pasado sábado 19 de octubre entre Chamartín y Atocha, por tanto, todavía no se retira , porque es una operación que puede durar varios fines de semana .

Los cuatro coches del tren están ocupando una de las vías. Lo tienen tumbado y tapado. Una de las dos cabezas no está tan dañada porque no descarriló; cada vagón mide 18 metros, y hay sacarlos por un túnel de siete metros de cúpula. No caben remolcados en un tren plataforma. Los quieren remolcar después de encarrilarlos.