Ainhoa Álvarez de la Cueva, desaparecida hace ocho días en Fuente el Saz de Jarama: las batidas de voluntarios no dan resultados

Desde SOS Desaparecidos han activado "la Red de cajeros automáticos de Euronet ATMs Cajeros España para difundir la alerta de Ainhoa". La joven tiene pareja -no han tenido problemas- y trabajo -estable-, en su círculo descartan que pasara por un mal momento. Según 'El Español', Ainhoa le dijo a sus seres queridos el miércoles de su desaparición que iba a ir a estudiar con unas compañeras, cuando luego comprobaron que no lo hizo. Y sus amigas no saben por qué dijo eso antes de que se le perdiera la pista. Sus familiares han realizado batidas, en colaboración con otros grupos voluntarios, pero no tienen nuevas noticias de ella.