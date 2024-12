"Tengo la sensación de que vamos a pasarlo bien", apuntó sonriente el británico para tocar temas como 'Got to Get You Into my Life' y 'Come On To Me', mientras se sucedían imágenes de los cuatro Beatles en los años 60. El concierto cogió tracción en su último tercio de la mano de 'Band On The Run', 'Let It Be' y la emocionante 'Hey Jude', de lejos la canción que generó más entusiasmo entre un público mayormente maduro pero en el que también figuraban perfiles de todas las edades. La estrella sigue brillando sobre el escenario.