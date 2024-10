El futbolista Pol Lozano aparece en rueda de prensa junto a su perro para concienciar sobre el abandono

"Éste de aquí es mi perro Mango. Tiene 5 meses. Lo encontré junto a sus hermanos en la basura y decidí adoptarlo, eran tan solo un bebé, tenía un mes de vida. Mi mejor amigo se ha quedado con otro de los cachorritos abandonados de color marrón y yo me he quedado Mango. La verdad es que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Es muy importante que todos nos concienciemos sobre el abandono animal y que recordemos que ellos tienen sentimientos, a veces mucho más que las personas", ha dicho, mientras el pequeño Mango se quedaba dormido sobre la mesa de los micrófonos.