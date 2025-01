Él mismo nos cuenta que existe un concepto que los adiestradores llaman “desobediencia inteligente” que consiste en que el perro anteponga su propia seguridad y la del invidente a la obediencia. “Los perros guía están enseñados para recibir órdenes de sus compañeros humanos , pero si por ejemplo el invidente le está ordenando que gire a la derecha y en esa dirección hay un peligro, una zanja, un agujero, una piedra, el perro va a desobedecer por completo y no cederá ante ninguna presión. Si el perro no tiene interiorizado este concepto porque es demasiado sumiso, es un peligro evidente”.

“Tampoco se le debe entretener mientras esté guiando o tocar el arnés o correa. Me he encontrado con gente que con la mejor de las intenciones intentan ponerle el arnés para hacerme un favor , sobre todo taxistas, pero han de saber que es muy peligroso ya que se podría descuidar y escaparse o sufrir un atropello”, explica Emilio Ortiz.

¿Qué pasa cuando un perro guía pierde facultades por la edad? Pues bien, como cualquier trabajador también tienen jubilación. “Conocí en EE.UU. a un señor de 96 años que estaba esperando su décimo perro guía. El hombre estaba fuerte, bastante bien de salud y podía tener un perro perfectamente. Imagino que le adjudicaron un perro tranquilo, que no tirase con demasiada fuerza y que no caminase deprisa. En el caso de ellos como decía, el perro se jubila cuando pierde facultades, vista, oído, orientación, etc. Spock, mi primer perro, se jubiló con diez años, estuvo conmigo hasta el final, murió un año después. Hay personas que no se los quedan, los devuelven y las escuelas se hacen cargo de ellos. Sin ánimo de juzgar a nadie, yo jamás haría eso. Opino que ellos nos han dado mucho y pase lo que pase, debemos estar juntos hasta el final”.