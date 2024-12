¿Por qué conducir con la luz interior encendida puede costarte una multa?

La duda sobre si encender la luz interior del coche puede acarrear una multa en España es habitual entre conductores, y aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe de manera explícita su uso mientras se conduce, las circunstancias en que se emplea pueden influir en la decisión que decida tomar un agente de tráfico y traducirse en una sanción económica.

Como hemos dicho, tener la luz interior encendida al conducir no está penalizado directamente por la normativa de tráfico. Sin embargo, sí que se insiste en que la conducción debe realizarse en condiciones óptimas de visibilidad, concentración y atención . Según la normativa, cualquier elemento que suponga un riesgo de distracción puede considerarse como una conducta sancionable bajo la categoría de “conducción negligente”.

Aunque no hay prohibiciones absolutas, existen situaciones en las que el uso de la luz interior es comprensible, como cuando se trata de colocar a un niño en una silla de seguridad en el asiento trasero o se buscar un objeto perdido mientras el vehículo está detenido. En estos casos, la iluminación del habitáculo no afecta la conducción y no debería interpretarse como un comportamiento sancionable. Sin embargo, una vez que el vehículo retoma su marcha, es recomendable apagar la luz para minimizar cualquier posible distracción y riesgo.