Las 7 ciudades debes visitar antes de morir, según los expertos

Su cultura, historia y arte, la posicionan en el mundo como una de las capitales más interesantes del planeta. El Arco del Triunfo, el Museo del Louvre, Notre-Dame, el Palacio de Versalles o la Torre Eiffel, son solo solo algunos de las joyas de París. La gastronomía también juega un papel muy importante junto a la moda, dos pasiones que no están reñidas.

Es imposible no barajar visitar la capital italiana, que los expertos han dado la plata en el pódium de las ciudades que visitar antes de pasar a mejor vida. La Ciudad Eterna, llama la atención no solo de quienes la que no la han visitado, sino también de aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla.