San Sebastián Gastronomika, un certamen en plenitud

Muy sencillo: mismos ingredientes (elegidos por el público) para 2 platos y postre . Benjamín Lana, director del certamen, me concedió el privilegio de formar parte de jurado (catábamos a ciegas) al lado del acreditado José Carlos Capel y el laureado Joan Roca.

En el postre se nos bajó el entusiasmo , en parte por su enunciado: no tenía mucho sentido que fuera carrot cake y, la verdad, ninguna de las dos propuestas resultaba entusiasmante.

Muy acertado por parte de la organización el incluir en su programa este evento de competir, comparar, de hacer convivir, aunque fuera solo una tarde, a la inteligencia artificial con la inteligencia emocional y en lo que a mi respecta he de apuntar que me alegró que venciera la emoción. Lo prefiero así. porque tengo para mí que las formas no deben verse, sino sentirse y estuvo bien poder detectar el sentimiento y el alma en cada plato.