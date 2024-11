Los ascensores más impresionantes del mundo

Un ascensor es un sistema de transporte vertical que nos lleva hasta la altura que nosotros queremos. Es una manera sencilla de llegar hasta los pisos más elevados sin tener que subir todas las escaleras que de otro modo no nos quedaría más remedio que ascender. Es una forma estupenda de ayudar a las personas que tienen problemas de movilidad a que sean más independientes y que puedan valerse por sí mismas.

No obstante, además de ser un aparto práctico y funcional, también puede tener un diseño increíble, ofrecer vistas espectaculares e, incluso, experiencias únicas. No es lo más habitual, lo más frecuente es que sea un espacio pequeño, cerrado, que nos hace llegar del punto A al B, pero como nadie dijo que ese viaje no pudiera hacerse cargado de estilo, hay algunos ascensores que son dignos de admirar, tanto por el camino que nos acortan, como por lo que nos ofrecen durante el viaje.