El gorro de lana no ayuda a conservar el calor: estas son las partes del cuerpo que debes abrigar

Pero si lo que quieres es que tu cuerpo y tu organismo no se vean afectados por las bajas temperaturas, lo que debes hacer es abrigar el tronco y el inicio de las extremidades. Para ello, Flora González tiene un consejo inapelable: las mantas térmicas de DAGA. Te lo contamos todo en este vídeo.

En este vídeo te explicamos cuánto tienes que abrigarte y por qué encender la calefacción muy fuerte no solo no es sostenible sino que no es lo mejor para tu organismo. Dale Play para conocer las mejores opciones.