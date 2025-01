Hay quien resume la diferencia entre un mago y un mentalista en que uno te adivina la carta y el otro lo que estás pensando. Y no es una mala síntesis. El mentalismo en el siglo XXI sigue siendo una de las disciplinas artísticas que mejor conecta emocionalmente con el público, y sin ninguna necesidad de parafernalia tecnológica. "Es un arte que nace del corazón , no de trucos de cámara ni de compinches", asegura Toni Bright , uno de los magos de la mente más destacados de España.

Nacido en Elche (Alicante), desde muy pequeño Toni se sintió atraído por la magia, en concreto por el mentalismo. "Me sentaba en el sofá del salón de nuestra casa familiar con mi padre y juntos veíamos programas de televisión donde salían grandes magos haciendo cosas increíbles e imposibles", nos cuenta. Así que decidió que él también iba a dedicarse a ello y empezó a practicar de manera autodidacta juegos de magia. Y aunque al principio no le salieran bien, perseveró, animado por las palabras que le decía su abuela: "no se trata de ver para creer, sino de creer para ver ". Con mucho tesón, dedicación y estudio de las técnicas, lo imposible se hizo alcanzable. Con motivo del Día Internacional del Mago, hablamos con él sobre el mentalismo y el actual estado del sector.

La edad no es lo importante. La edad no importa para prácticamente nada. Si es tu sueño, nunca es tarde para hacerlo realidad. Por lo que, lo que debes saber siempre, independientemente de cuándo te introduzcas en este mundo, es que necesitarás mucha perseverancia, mucha disciplina, mucha dedicación, mucho estudio de todas las técnicas, practicar y practicar y no decaer cuando no lo consigas, sino intentarlo de nuevo una y otra vez… Casi igual que deberíamos actuar en todas las facetas de la vida.