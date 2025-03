Desde que hace unos días salieran a la luz las conversaciones de Joaquín Sánchez con la modelo de contenido adulto Claudia Bavel, no han parado de surgir nuevos y reveladores testimonios . El futbolista se encuentra en el punto de mira al ser acusado de múltiples infidelidades . De hecho, el cuñado de Joaquín (y hermano de Susana Saborido) destapó en '¡De viernes!' que el matrimonio de Joaquín y Susana está basado en veinte años de mentiras . Ahora, 'Fiesta' entrevista a Nadine, cuñada de la pareja y mujer del hermano de Susana.

Nadine cuenta en 'Fiesta' que siempre ha escuchado críticas hacia la familia de Joaquín por parte de Susana: ''Es una guerra viva lo que tiene con esa familia. Yo me entero de todo y lo que ha contado mi marido es verdad, no estaba mintiendo''.

''Esto por dinero no es, es porque hay mucho daño detrás . José Manuel con Joaquín no tiene ningún problema, al revés, Joaquín es muy buena persona'', ha defendido Nadine a su marido tras la entrevista que ofreció en '¡De viernes!'.

Además, explica que su marido se sintió abandonado por su familia en un momento duro y se lo reprocha a Susana : ''En una época mala acudí a ella pidiendo ayuda como si fuera una amiga, cuñada. Le dije que no podía más y su respuesta fue que eso era un problema matrimonial''.

Y revela el consejo que le dio la mujer del futbolista del Betis: Me dijo que 'todos los hombres son así, mientras que no te falte en el bolsillo mira a otro lado', como comprenderás yo por ahí no...''.