Makoke le resta importancia a los rumores y se muestra fuerte: "Nada, no me afecta lo más mínimo, es totalmente falso. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no. Son personas malignas que quieren hacerme daño y que me vaya mal", son sus primeras palabras al respecto cuando conecta en directo con Emma García, media hora antes de viajar a Honduras.