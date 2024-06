El alegato de una presentadora canaria sobre el cáncer de mama: "No se molesten en mandarme mensajes de pena"

"Cuando me diagnosticaron cáncer de mama no me pregunté ¿por qué? Sabía que esa pregunta no tenía salida, pero sí me planteé ¿para qué? Si mi mensaje de anoche sirve para ayudar a alguien, ya estoy satisfecha. Éste es un cáncer que padece 1 de cada 7 mujeres, naturalizarlo es fundamental, nos ayuda mucho, estoy segura de que todos conocemos a alguien que está pasando por ello. Afortunadamente, tenemos grandes avances que nos pueden garantizar hasta un 90% de cura, eso es prácticamente todo en la medicina", ha dicho en su cuenta de Instagram, horas después de haber hablado por primera vez en público de su estado de salud.