"Yo soy del sexo seguro": la campaña para prevenir enfermedades sexuales entre los jóvenes

Las infecciones de transmisión sexual no han dejado de aumentar en los últimos 20 años. Para poner freno a este incremento que preocupa a médicos y especialista, el Ministerio de Sanidad ha lanzado la campaña " Yo soy del sexo seguro", un reclamo a la prudencia y al cuidado en las relaciones entre los más jóvenes.

"Yo soy del sexo que se habla; Yo soy del sexo sin culpa". Yo soy del sexo que respeta. Yo soy del sexo sin infecciones. Yo soy del sexo seguro. Contra las Infecciones de Transmisión sexual hablo, me informo, me protejo". Así es el mensaje que desde el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha este lunes, como parte de la campaña para atajar el alarmante crecimiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)