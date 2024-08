Investigadores identifican una causa genética de discapacidad intelectual que afecta a decenas de miles de personas

Mediante un riguroso análisis genético, los investigadores descubrieron que las mutaciones en un pequeño gen no codificante llamado RNU4-2 provocan una serie de síntomas del desarrollo que no se habían relacionado previamente con un trastorno genético distinto. Los genes no codificantes son partes del ADN que no producen proteínas. Los investigadores utilizaron datos de secuenciación del genoma completo en la Biblioteca Nacional de Investigación Genómica del Reino Unido para comparar la carga de variantes genéticas raras en 41.132 genes no codificantes entre 5.529 casos no relacionados con discapacidad intelectual y 46.401 controles no relacionados.