El modelo que tenemos en la mente de lo que representa una persona con autismo es generalmente incorrecto. Hoy en día está muy polarizado. Pensamos en el niño que se tapa los oídos y que no mira a los ojos, o que no se relaciona con los demás; para después irnos al otro extremo, y acordarnos de genios como Sheldon Cooper, o incluso Elon Musk, Bill Gates o Anthony Hopkins, personas super inteligentes en la cima de su profesión. Pero son una inmensa minoría estos casos.

Lo que pasa es que, tal y como lamenta, nuestro mundo está diseñado para un tipo de cerebro, el neurotípico, de forma que las personas del espectro autista, en su interacción con este mundo neurotípico, es donde hallan el conflicto. "El problema no está en ellos, sino en la interacción con el entorno, y al final el sistema de procesamiento es diferente. Pueden hacer lo mismo que el resto, pero cada uno tiene sus ventajas o inconvenientes. Si a ese cerebro le dotas de la estructura adecuada, de los recursos adecuados, y te adaptas a su forma de procesar, que es lo que hacen esas intervenciones adecuadas del autismo, esa sintomatología, ese malestar incluso desaparece, no cumplirían ni siquiera los criterios clínicos para diagnosticarlos", afirma, señalando que algunos casos de autismo pueden cursar con muchas dificultades, sobre todo cuando hay dificultades en el acceso a la comunicación.

Asimismo, pone de relieve que hay personas del espectro que no son diagnosticadas hasta la edad adulta . Hasta ese momento "han ido sobreviviendo", según asegura Daniel Millán, porque generalmente han acumulado una serie de diagnósticos comórbidos, o provocados por ese diagnóstico principal no identificado, que les ha ido machacando a lo largo de la vida.

Tras el diagnóstico, este psicólogo sanitario llama la atención sobre las dos áreas en las que hay que trabajar sobre todo con las personas del espectro: "Muchas veces nos intentan vender terapias, muy costosas por lo general, y esto no es lo importante. Hay que centrarse en dos áreas: principalmente la estructura y la anticipación, las personas del espectro necesitan de un ambiente predecible, que no sea arbitrario, que todo tenga una explicación, los tiempos y espacios todo muy marcado y predecible".

Con ello, recuerda a los padres que el autismo es una condición que no tiene cura, que es de por vida, que no es una enfermedad. Lamenta casos que se ha encontrado en su andadura profesional donde los padres buscaban el volver a su hijo no autista. "Es una pérdida de tiempo y una barbaridad. Además, si tu hijo no fuera autista no sería tu hijo, sería otra persona. Perder el tiempo en este tipo de cosas es muy peligroso para la persona del espectro, pero también para muchos padres 'negacionistas' que pierden mucho esfuerzo, dinero, ilusión, y tiempo por buscarle una alternativa al autismo, y a éste hay que comprenderlo y respetarlo; y a partir de ahí se ven cambios increíbles", sentencia.