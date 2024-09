Iván Vázquez es el octavo sordo en conseguir doctorarse en España: "Superé mil obstáculos"

Iván se ha convertido en un referente al ser el primer sordo en ganar el galardón "Tres minutos de tesis

Junto a su familia, visibiliza la cultura sorda en redes sociales y promueve la lengua de signos

El mensaje motivador de las personas sordas en su día: "No hay nada que te limite, los límites te los pones tú"

Desde que nació, el silencio ha sido su gran compañero, al igual que el de sus padres, tíos y primos. Iván Vázquez, creador de contenido, ha cautivado a una amplia audiencia al compartir su vida como persona sorda de nacimiento.

A través de sus redes sociales, donde acumula más de 60.000 seguidores, visibiliza junto a su familia la cultura sorda y rompe barreras de comunicación con la sociedad oyente, destacando la importancia de la lengua de signos. Ha alcanzado grandes logros, como convertirse en el octavo doctor sordo en España, consolidándose como un referente en inclusión y accesibilidad.

Pregunta: ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Qué emociones y momentos la definieron para ti?

Respuesta: Tuve una infancia feliz. Crecí con mis padres, mis tíos y mis primos, que también forman parte de una familia sorda. No sentí barreras de comunicación dentro de mi familia, y gracias a ellos aprendí valores importantes, la cultura sorda y mi lengua materna.

P: ¿Recuerdas algún momento específico en el que te diste cuenta de que la sociedad está diseñada para oyentes? ¿Cómo viviste esa experiencia?

R: Tenía alrededor de 6 años cuando me di cuenta de que existían barreras de comunicación, ya que muchas personas no sabían lengua de signos. A veces me sentía aislado por no poder comunicarme bien, lo que me generaba impotencia.

Antes de eso, en mi infancia, no sabía que yo era una persona sorda porque mis padres me trataban con tanto cariño y comprensión, que vivía en un "mundo de silencio" sin notar diferencias.

P: ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje de la lengua de signos?

R: Mis padres, mis tíos y mis primos me enseñaron la lengua de signos, de manera similar a como las familias oyentes enseñan a hablar a sus hijos. En mi caso, me enseñaron a signar. Por ejemplo, mi prima y yo leíamos juntos un libro de cuentos, y ella me mostraba las imágenes, signando: “Mira… este es SOL” (signo), “color VERDE” (signo), etc.

P: ¿Cómo describirías tu experiencia creciendo en un mundo predominantemente oyente, tanto en la escuela como en otras áreas de tu vida?

R: Sinceramente, mi experiencia fue difícil en muchos aspectos porque muchas personas oyentes no saben lengua de signos, lo que dificulta la comunicación con las personas sordas.

En realidad, no considero que tenga una discapacidad; más bien, es la sociedad la que tiene una discapacidad por no aprender lengua de signos.

Siempre he pensado que la asignatura de lengua de signos debería ser obligatoria en todos los centros educativos, ya que contribuiría a romper las barreras de comunicación y a lograr una inclusión real.

P: ¿En algún momento te has sentido diferente o avergonzado por ser sordo?

R: Sí, siempre me siento diferente. Por ejemplo, cuando la gente me pregunta algo en la calle y les digo que soy una persona sorda, a veces se asustan y se alejan porque no saben cómo comunicarse.

Cuando saludo a personas oyentes, a menudo no saben cómo interactuar conmigo, así que nuestra comunicación se limita a lo básico. Otros sí que esfuerzan por comunicarse, ya sea hablando despacio y de manera clara, o utilizando la comunicación escrita.

Pero nunca me he sentido mal ni he tenido vergüenza por ser sordo. La verdad es que estoy muy orgulloso de ser quién soy. No me considero una persona con discapacidad, soy una persona normal. Debo agradecer a mis padres por enseñarme estos valores, ayudarme a ser fuerte y a tener una identidad sorda.

P: ¿Alguna vez te has planteado los implantes cocleares?

R: Es una decisión personal. El médico ofreció a mis padres un implante coclear cuando yo era bebé, pero ellos lo rechazaron porque querían que, cuando fuera adulto, pudiera tomar esa decisión por mí mismo. Estoy muy bien y feliz en el mundo del silencio y no siento la necesidad de un implante coclear.

P: ¿Podrías compartir ejemplos de cómo adaptas tu vida diaria, como ir de compras, acudir al médico, o hablar por teléfono?

R: Siempre necesito tener intérpretes de lengua de signos para realizar gestiones importantes y obtener información clara, en otras ocasiones no porque soy independiente.

Por ejemplo, para hablar por teléfono siempre uso una aplicación (SVISUAL) y realizo la llamada mediante un intérprete de lengua de signos, lo que me permite comunicarme con personas oyentes. Para hacer la compra, no necesito que me acompañen. Pero, para ir al médico o realizar gestiones importantes, es esencial para poder entender todo al 100% y lograr una accesibilidad total.

Siempre apoyo el trabajo digno de los intérpretes, ya que en nuestra sociedad no se valora su trabajo ni se regulan adecuadamente sus condiciones laborales.

P: ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el ámbito laboral?

R: Soy educador social, técnico superior en integración social y recientemente obtuve mi doctorado. Trabajé como profesor universitario durante 4 años.

Además, tengo varios hobbies, como actuar, ser influencer y comunicador. Dirijo un canal llamado “Familia Vázquez TV” en todas las redes sociales, donde mis padres y yo formamos una familia de personas sordas y hablamos lengua de signos.

P: ¿Cómo fue el proceso de conseguir doctorarte?

R: Terminar mi tesis doctoral fue mi mayor desafío. La verdad es que me costó mucho finalizarla porque me enfrenté a numerosas barreras dentro del sistema educativo. A veces, me encontraba con mil obstáculos, pero logré superarlos. Finalmente, en junio, conseguí convertirme en doctor, siendo el octavo doctorado sordo en España.

Para mí, este logro representa un gran éxito no solo para mí, sino también para mis padres, mi pareja, mis directores de tesis, mis amigos y a la comunidad sorda, a quienes siempre apostaron por mí.

Además, el 14 de junio gané el primer premio en el concurso de "Tres minutos de tesis" en mi rama de Humanidades, convirtiéndome en el primer sordo en obtener este galardón. Este reconocimiento ya es historia y abre una puerta para las futuras generaciones de personas sordas. Mi lema favorito es: "Si quieres, puedes cumplir tus sueños”.

P: Hablando de sueños: Cuál es tu mayor sueño en el ámbito laboral?

R: Mi mayor sueño en el ámbito laboral es contribuir a la inclusión y visibilidad de la comunidad sorda y la diversidad en todos los sectores de la sociedad.

Quiero seguir educando y sensibilizando a las personas sobre la lengua de signos y la cultura sorda, ya sea a través de mi trabajo como educador social y profesor, mis proyectos en redes sociales, o incluso mediante la creación de programas educativos innovadores que fomenten el aprendizaje de la lengua de signos y que garanticen medios de comunicación accesibles.

También quiero destacar que las personas sordas signantes pueden desempeñarse en todos los ámbitos, como periodistas, profesores, abogados, entre otros. Espero poder inspirar a otros a valorar la diversidad y a construir un mundo más accesible para todos.

P: ¿Qué te motivó a convertirte en creador de contenido?

R: Mis padres y yo decidimos convertirnos en creadores de contenido en TikTok, Instagram y otras plataformas por nuestro deseo de sensibilizar y educar a la sociedad sobre la comunidad sorda y la lengua de signos. Queríamos encontrar un medio dinámico, con situaciones reales y accesible, que nos permitiera conectar con un público más amplio y compartir nuestras experiencias.

R: ¿Qué tipo de reacciones has recibido por parte de la audiencia?

R: La reacción que hemos recibido de nuestra audiencia ha sido abrumadoramente positiva. Muchas personas han expresado su gratitud por el contenido que compartimos, ya que les ayuda a comprender mejor la comunidad sorda y la lengua de signos. Recibimos comentarios de personas que están aprendiendo a hablar en lengua de signos y que nos agradecen por hacer el aprendizaje accesible y divertido.

En general, estamos muy agradecidos por el apoyo y el interés que hemos recibido, lo que nos impulsa a seguir sensibilizando y educando sobre la diversidad y la inclusión.

P: ¿Qué barreras de comunicación crees que aún enfrentan las personas sordas y cómo crees que se podrían superar?

Siguen existiendo mil barreras de comunicación. Para mí, el primer paso es la empatía y la necesidad de informar a las personas sobre la comunidad sorda. Es importante que vocalicen más despacio y que consideren apuntarse a algún curso para aprender a comunicarse con las personas sordas. También es esencial no huir ni tener miedo de comunicarse con nosotros. Somos una comunidad abierta.

Os cuento una anécdota: como profesor de lengua de signos, en mi primer día de clases, muchos oyentes sentían miedo sobre cómo comunicarse o interactuar conmigo. Al final, se sienten muy agradecidos por haber roto los prejuicios y el miedo que tenían inicialmente.

Además, las instituciones públicas no cumplen con la Ley 27/2007, de 23 de octubre, lo que hace que las personas sordas se aíslen, ya que no tienen acceso a la información y carecen de intérpretes. Por ejemplo, en los hospitales de Madrid no hay intérpretes disponibles las 24 horas. Imagínate que una persona sorda tiene que ir a urgencias y no puede comunicarse ni manifestar sus síntomas con el médico.

Es importante que la sociedad entienda cómo es nuestra realidad, para que juntos podamos construir un mundo más inclusivo y accesible. Siempre estamos dispuestos a dialogar y compartir nuestras experiencias, ya que creemos que eso ayuda a fomentar la empatía y el entendimiento hacia la comunidad sorda.

