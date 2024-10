Ferrerós Tor, especializada en neuropsicología y psicología forense, acaba de publicar 'Dime qué come y te diré cómo se porta'. En una entrevista con Infosalus, defiende que "no llevar una alimentación equilibrada afecta a nuestro estado de ánimo " y que los menores pueden verse afectados por montañas rusas emocionales si desequilibramos su alimentación.

Aconseja observar siempre las conductas de los menores e intentar mirar qué ha pasado, si no se ha enfadado con su hermana o le han insultado, si ha tenido problemas en el colegio o no, ver si hay algo o nada que explique ese cambio de comportamiento: "Si no hay ningún conflicto detrás seguro que hay que ver qué han merendado. La bollería o un refresco, por ejemplo, es una bomba estimulante, con conservantes y estimulantes. No hay más que ver cómo vuelven de excitados de una fiesta infantil".