Desarrollan una terapia para bloquear el insomnio familiar fatal: "En cinco años podríamos empezar a ver algo"

El Centro de Investigación bioGUNE , una organización de investigación biomédica con sede en el Parque Científico Tecnológico de Vizcaya, está desarrollando una terapia génica para tratar de bloquear el desarrollo de una enfermedad hereditaria muy rara, llamada insomnio familiar fatal y que, por el momento, no tiene cura. Izaro Kortazar, neuróloga de la OSI Araba Osakidetza habla de la hipótesis de que un ancestro común de Italia sea el origen de una enfermedad que se ha ido transmitiendo de generación en generación.

Por el momento, los investigadores trabajan en fórmulas para tratar de ralentizar la enfermedad y, aunque no ponen fecha, "probablemente, en cinco años empecemos a ver algo ", adelanta Joaquín Castilla, presidente de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas.

En las familias portadoras, la probabilidad de pasarla de padres a hijos es del 50%, pero todos aquellos que son portadores "desarrollarán la enfermedad en algún momento". De ahí, que el 80% de los posibles portadores de la mutación, se calcula que actualmente habría unos 300 en España, no quieran saber si la tienen. Eso dificulta la obtención de muestras para la investigación y la selección de embriones que no tienen esa mutación se complica y encarece, de ahí que los servicios de Salud no lo costeen.