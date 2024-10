Los psicólogos también van al psicólogo: "Estamos en contacto directo con el sufrimiento humano"

Cuando el mundo se detuvo con la llegada del COVID, para Jesús Linares , psicólogo especializado en emergencias , el sufrimiento se multiplicó. La pandemia lo encontró en la UCI, rodeado de pacientes que oscilaban entre la vida y la muerte. Además, el Ministerio de Sanidad lanzó un teléfono de atención psicológica 24 horas a nivel estatal, y él fue uno de los jefes de sala en la Comunidad de Madrid. Cada día, durante horas, descolgaba el teléfono para escuchar historias de dolor . Una mujer que no podía huir del maltrato de su pareja, una madre desesperada porque su hijo, que solía consumir marihuana, ahora no soportaba el encierro y tenía brotes psicóticos. Y así, una llamada tras otra.

"Llega un momento en que te cansas mentalmente", confiesa Linares. Y aunque la pandemia acentuó ese desgaste, no fue un hecho aislado, ya que su profesión le mantiene en contacto directo y continuo con el sufrimiento humano. Aún recuerda uno de los momentos más extremos en su carrera: atender a la madre de un joven que, tras un accidente de tráfico, iba a quedar tetrapléjico. “Caminaba por el pasillo cuando una compañera me apartó a un despacho y me dijo: ‘Jesús, estás llorando’. Me toqué la cara y ni siquiera me había dado cuenta de que las lágrimas caían”, relata.