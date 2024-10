La paradoja de la salud mental: sin psicólogos en la sanidad pública y sin dinero para acudir a la privada

La relación entre salud y enfermedad se ha hecho más compleja en los últimos tiempos. Nadie cuestiona que estar bien es incompatible con padecer una patología. Sin embargo, desde hace años la buena salud no es la ausencia de enfermedad. Para la OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental y social.

Desde ese punto de vista, gozar de buena salud tiene más que ver con promover buenos hábitos para prevenir enfermedades. Pese a ello, los sistemas de salud públicos están enfocados en la curación más que en la prevención . Con una esperanza de vida cada vez más larga, el avance de enfermedades crónicas es una realidad insoslayable a la que hay que hacer frente. Mientras tanto, otros trastornos silenciosos siguen su ruta impactando en distintas vertientes del bienestar al que aspiramos. La salud mental es una de las más afectadas . Progresa de manera constante entre la población, en parte porque no sabemos protegerla y, en parte, porque sobre estos trastornos aún pesa el estigma social.

Los problemas relacionados con la salud mental suponen la segunda causa de baja en España . Nuestro país es el número 1 en la Unión Europea en el consumo de ansiolíticos. Las cifras muestran que los trastornos emocionales están cobrando cada vez más importancia en nuestra sociedad, aunque esta misma sociedad no le dé la relevancia que merecen. "Los pacientes suelen acudir a consulta cinco años más tarde de lo que deberían, cuando los problemas se han agravado", asegura la psicóloga sanitaria y escritora Lara Ferreiro , propietaria de una clínica privada en Madrid.

"La crisis de la salud mental se hizo evidente a raíz de la covid y aparece claramente en los datos de bajas laborales y consumo de fármacos ", explica Guillermo Fouce, doctor en Psicología, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras y profesor de la Universidad Complutense. El 30% de las consultas de atención primaria tienen que ver con la atención psicológica. Hay demanda, pero los recursos destinados no son suficientes. "La atención a los problemas de salud mental en los centros de salud es mala porque tenemos los ratios más bajos de toda Europa en el número de psicólogos y psiquiatras por habitante. Digamos que la salud mental es la gran olvidada ", afirma este experto.

"Los 'pires' están quemados: no creo que pueda hacerse nada en un sistema en el que ves a los pacientes cada varios meses con un tiempo de consulta mínimo"

España tiene un 67% menos de psicólogos clínicos respecto a otros estados de su entorno. Con seis profesionales por cada 100.000 habitantes, nuestro país se distancia de Alemania (41), Reino Unido (18) o Francia (15). La pregunta es por qué los psicólogos clínicos son tan escasos en la sanidad pública. "No se contratan más psicólogos clínicos porque el modelo actual, que probablemente habría que cambiar y flexibilizar, lleva a que estos profesionales cuesten mucho en años de formación . Están muy bien formados, pero salen muy pocos y no cubren la demanda. Se calcula que con las jubilaciones, ni siquiera los que están entrando van a equilibrar la tasa", señala este psicólogo social.

Para ser psicólogo clínico y trabajar en la sanidad pública, después de hacer la carrera de Psicología hay que aprobar la oposición PIR (Psicólogo Interno Residente, similar al MIR) y hacer una rotación remunerada de cuatro años. En total, según los distintos planes de estudio, entre ocho y nueve años de formación para, después, en el ejercicio del puesto de trabajo, tener que ofrecer una atención de baja calidad. "Los 'pires' están quemados. Yo misma no me lo planteé porque no creo que pueda hacerse nada en un sistema en el que ves a los pacientes cada varios meses con un tiempo de consulta mínimo", afirma Lara Ferreiro.