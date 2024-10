Pacientes con TDAH y familiares denuncian la falta de medicamentos: no hay desde junio en las farmacias

En el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad su conmemoración se convierte en la reivindicación y preocupación de pacientes y familias. Desde hace meses las farmacias no pueden garantizar el suministro de los medicamentos que necesitan para sus tratamientos, por falta de stock. La situación afecta a su día a día y temen se pueda alargar, tal y como se puede ver en el vídeo de M. Jesús Argibay y Sara García.

Los medicamentos para TDAH no llegan a las farmacias desde junio. “El de 36 y 58 entra en rotura, que no hay forma de conseguirla porque no lo tiene el laboratorio”, explica Cristina Alonso, farmacéutica.