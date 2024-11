Los casos de sarna aumentan cada año: lo que debes saber para prevenir el contagio

Mientras algunos piensan que es una epidemia de otra época, otros lo relacionan con los perros y aún son más los que lo vinculan a la suciedad. Y no: ni es de otra época, de hecho desde 2020 aumentan en un 40% por año los casos, ni es la misma sarna que pueden tener los perros (hay sarna humana y sarna animal, los ácaros que afectan a los animales no sobreviven en nuestra piel y viceversa ), ni afecta solo a los que no se bañan. Para entender mejor cómo es que se dan los contagios hay que conocer a los ácaros de la sarna y su funcionamiento cuando caen en nuestro organismo. Flora González explica en este vídeo qué puedes hacer para evitar contagiarte y qué precauciones tomar una vez que estás infectado para no generar un brote. Dale Play a este vídeo para enterarte.