Su hija de 24 años padece la enfermedad de Huntington: "Me aterraba lo que pudiera hacer al enterarse"

El golpe fue duro, Aida tenía un 50% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Desde entonces, Lola la vigilaba incansablemente. Siempre estaba pendiente de cualquier cambio que pudiera desatar sospechas. "Me decían que estaba obsesionada", cuenta Lola, que consciente de que las probabilidades eran iguales para el "sí" y para el "no", decidió no dejar nada al azar. Inscribió a Aida en múltiples deportes para mantenerla en forma, “por si la enfermedad llamaba a la puerta”. "Pasó por gimnasia rítmica, natación, bádminton, equitación y ajedrez; incluso llegó a competir", relata con una sonrisa.