A Fátima le diagnosticaron EPOC con 39 años: "Trabajar con productos de limpieza lo aceleró"

Hace 11 años, Fátima Dorrey perdió el olfato y el gusto . Desde entonces, no los ha vuelto a recuperar. Tenía 29 años, cuando experimentó por última vez el aroma de un perfume o el sabor de su comida favorita. Buscó respuestas, visitó médico tras médico, pero sus síntomas poco específicos no daban pistas claras.

En este trabajo tenía que usar a productos de limpieza que contenían sustancias químicas fuertes . "A veces sentía que me ardía el pecho, pero no sabía por qué", explica. Con el tiempo, aparecieron una tos persistente y dificultades para respirar , síntomas que se intensificaron de manera progresiva. "Los médicos solían achacarlo a un simple catarro", comenta durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco.

Todo cambió el año pasado, cuando perdió la voz y tuvo que pedir la baja laboral. El otorrino no encontró lesiones visibles y la derivó a una internista. " Debe haber algo oculto que no está dando la cara ", recuerda que le dijo. Tras ser ingresada en el hospital y someterse a diversas pruebas, incluida una genética, llegó el diagnóstico: Fátima padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica ( EPOC ) en estado severo.

Para Fátima, recibir el diagnóstico con solo 39 años fue devastador. "Durante mi ingreso, me dijeron que esta enfermedad acorta mucho la esperanza de vida ", confiesa. "Salí de la consulta en shock. Ni siquiera recordaba cómo tomar el medicamento que me recetaron", relata.

"Me sentí sola, con un hijo de cinco años y una enfermedad sin cura que cada vez a más. No sabía como enfrentarlo". En su búsqueda de apoyo, encontró un refugio en la Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC). "Allí encontré una familia con mi misma situación".

"Cuando no encuentro aparcamiento cerca del colegio de mi hijo, me cuesta llegar hasta la puerta. Limpiar la casa implica hacer pausas constantes para no asfixiarme", comparte. Las noches también son un desafío: "Me despierto varias veces, y creo que pronto necesitaré una máquina de oxígeno para poder dormir".

Fátima también ha tenido que renunciar a muchos planes sociales. "Tienes que decir que no a muchos planes porque no te encuentras bien. Además, el entorno muchas veces no lo entiende, lo que ven como un catarro. Es una enfermedad que a simple vista puede no verse. No se imaginan lo incapacitantes que es, y te cansas de explicarlo una y otra vez".