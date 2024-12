Él fue una de los primeros pacientes en todo el mundo que comenzó a definir la obesidad como una enfermedad "crónica, progresiva e irreversible". Su primer objetivo era concienciar a las entidades sanitarias de que debía ser tratada como tal. "Durante muchos años, me cansé de que los facultativos me dijeran, sin hacerme ningún tipo de prueba ni medición, que lo que yo padecía era sobrepeso. Hasta hace poco, la obesidad no se entendía como una enfermedad metabólica que, como la diabetes o la hipertensión, no se puede curar. Y por eso, pacientes como yo, desesperados, acuden a las pastillas o las dietas milagro con la intención de mejorar", ha explicado en exclusiva.