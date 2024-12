A diferencia de los métodos tradicionales de fertilización in vitro (FIV), que requieren largos ciclos de estimulación hormonal, Fertilo permite madurar óvulos fuera del cuerpo en tan solo tres días . Este enfoque utiliza un proceso basado en células madre pluripotentes inducidas (iPSC), logrando reducir el uso de hormonas hasta en un 80 %.

El avance no solo mejora las tasas de maduración de óvulos y formación de embriones, sino que también reduce riesgos como el síndrome de hiperestimulación ovárica. Según el Dr. Luis Guzmán, director de Pranor Labs & Science, “la capacidad de madurar óvulos fuera del cuerpo con una intervención hormonal mínima reduce significativamente los riesgos, como el síndrome de hiperestimulación ovárica, y alivia los efectos secundarios causados por las altas dosis de hormonas. Fertilo es un gran avance para las mujeres que no pueden tolerar o no quieren someterse a la carga del protocolo tradicional de FIV, y brinda esperanza y nuevas posibilidades a una población de pacientes más amplia”.