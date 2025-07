Hablamos con Tamara Fernández, fundadora de la Escuela de Reflexología y referente internacional en esta disciplina

Un bultito en el dedo meñique, una dureza en el talón o una zona blanda más abultada de lo normal. Pequeños signos en los pies que, para la mayoría, pueden pasar desapercibidos o se asocian directamente a un calzado inadecuado, pero que en realidad pueden ser pistas de que algo en el interior del cuerpo no está funcionando como debería. Así lo sostiene la reflexología podal, una disciplina que, lejos de lo esotérico, está ganando espacio en entornos clínicos y formativos con base en la neurofisiología y la somatopía.

Los pies como mapa del cuerpo

“Los pies actúan como un radar silencioso”, afirma Tamara Fernández, fundadora de la Escuela de Reflexología y referente internacional en esta disciplina. “Si sabes leer sus señales, puedes detectar desequilibrios mucho antes de que aparezcan síntomas mayores”.

La reflexología podal parte de un principio clave: cada zona del pie está conectada con una parte específica del cuerpo, ya sea un órgano, una glándula o un sistema. Estas conexiones se basan en los recorridos nerviosos, en reflejos medulares y en la representación somática que el cerebro tiene del cuerpo.

Aunque la idea de que los pies “reflejan” el organismo puede sonarsorprendente hay fundamentos que justifican su práctica. El National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), organismo estadounidense dependiente de los Institutos Nacionales de Salud, reconoce la reflexología como una terapia complementaria no invasiva. Aunque aún son necesarios más estudios para validar su eficacia en patologías concretas, existen diversas investigaciones que sugieren que puede ayudar a reducir el dolor, aliviar la ansiedad y mejorar el bienestar general en pacientes con enfermedades crónicas o en tratamiento oncológico.

Tamara defiende una aproximación científica a la reflexología, despojada de mitos o lecturas mágicas. Médica de formación por la Universidad de Alcalá, decidió no ejercer en el sistema sanitario convencional para especializarse en técnicas complementarias que integran neurofisiología, anatomía y estímulo sensitivo. “Cada pie cuenta una historia”, afirma, “pero solo si aprendemos a leerla con criterio y sin supersticiones”.

Cinco señales que tus pies pueden estar lanzando

Tamara Fernández propone observar cinco señales habituales que podrían estar indicando desequilibrios concretos. No se trata de establecer diagnósticos, aclara, sino de aprender a detectar patrones que pueden orientar hacia una atención preventiva o terapéutica.

Bultito en el dedo meñique del pie : suele localizarse en el lateral externo y, según la reflexología, puede estar vinculado al sistema auditivo. Problemas de oído medio, vértigos o tapones recurrentes podrían dejar su huella aquí.

: suele localizarse en el lateral externo y, según la reflexología, puede estar vinculado al sistema auditivo. Problemas de oído medio, vértigos o tapones recurrentes podrían dejar su huella aquí. Sequedad o durezas en los talones : los talones reflejan el intestino grueso. Una piel extremadamente seca o la aparición de durezas en esta zona puede relacionarse con tránsito intestinal lento o estreñimiento, especialmente en personas con poca ingesta de fibra o niveles altos de estrés.

: los talones reflejan el intestino grueso. Una piel extremadamente seca o la aparición de durezas en esta zona puede relacionarse con tránsito intestinal lento o estreñimiento, especialmente en personas con poca ingesta de fibra o niveles altos de estrés. Protuberancia tipo “juanete” : en reflexología, la base del dedo gordo, donde aparece el popular juanete, se asocia a la séptima vértebra cervical. Molestias aquí podrían estar indicando rigidez cervical, malas posturas o estrés tensional acumulado.

: en reflexología, la base del dedo gordo, donde aparece el popular juanete, se asocia a la séptima vértebra cervical. Molestias aquí podrían estar indicando rigidez cervical, malas posturas o estrés tensional acumulado. Sensibilidad en la parte superior de los dedos : esta región está conectada con la zona bucodental. Durezas o molestias aquí pueden preceder a caries, inflamaciones en las encías o incluso al bruxismo nocturno.

: esta región está conectada con la zona bucodental. Durezas o molestias aquí pueden preceder a caries, inflamaciones en las encías o incluso al bruxismo nocturno. “Mollita” de los dedos abultada o tensa: esta zona blanda refleja el sistema linfático y el retorno venoso. Cuando está inflamada, puede ser signo de retención de líquidos o de una sobrecarga circulatoria.

¿Qué opina la comunidad científica?

Aunque la reflexología sigue siendo considerada una terapia complementaria y no un método diagnóstico o curativo por sí solo, cada vez hay más estudios que exploran su utilidad como coadyuvante. En una revisión publicada en Complementary Therapies in Clinical Practice, documenta sus efectos positivos sobre la ansiedad y el dolor en pacientes quirúrgicos y oncológicos, aunque los autores subrayaron la necesidad de estandarizar los protocolos para obtener resultados concluyentes.

En España, instituciones como la OCU o el Ministerio de Sanidad aún no han emitido una posición específica sobre la reflexología científica. Sin embargo, el auge de disciplinas como la psiconeuroinmunología o el mindfulness en entornos hospitalarios está favoreciendo un acercamiento más integrativo entre medicina convencional y terapias complementarias.

Eso sí, desde el punto de vista de la salud pública, lo fundamental es no convertir la autoobservación en un acto de hipervigilancia patológica. Como señala la propia Fernández: “mirar los pies no es sustituir al diagnóstico médico, sino afinar la escucha del cuerpo”. Si un bulto, dureza o molestia persiste, lo adecuado es consultar con profesionales de la salud, ya sea un podólogo, un fisioterapeuta o un terapeuta con formación reconocida.

La reflexología podal invita a mirar nuestros pies no solo como un soporte físico, sino como un reflejo vivo de lo que ocurre en el interior. En un mundo saturado de estímulos, recuperar la atención hacia el cuerpo —desde los pies— puede ser un primer paso hacia una salud más consciente. Como recuerda Tamara Fernández: “Los pies nos sostienen... y también nos avisan”.