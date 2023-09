El menor de Jerez sufrió “una broma pesada” el día antes: estaba siempre solo y los compañeros le molestaban

"Este chico, que tiene Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), avisó mediante un código a su amigo para que no acudiera a clase. Llevaba desde el comienzo del curso escolar sufriendo acoso por parte de un grupo de jóvenes. En algunas de las ocasiones incluso le vertieron agua por la cabeza ", recogen en el medio de comunicación.

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado que no había ningún protocolo de acoso, ni ningún protocolo abierto en el centro. "No había habido con anterioridad ningún problema de falta de convivencia, conflictivo, nada, absolutamente nada", ha aseverado la consejera. En declaraciones a los periodistas, Del Pozo ha manifestado que se trata de "un día especialmente doloroso para toda la comunidad educativa, no solo de este magnífico instituto, sino de toda la ciudad Jerez y de toda Andalucía".