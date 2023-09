El menor agresor del instituto de Jerez, a la Policía: "He explotado, ya no podía más"

El joven de 14 años estaba solo en medio de sangre cuando llegó la policía: "He explotado, ya no podía más"

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado que no había ningún protocolo de acoso, ni ningún protocolo abierto en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Elena García Armada

Jerez de la Frontera. A las 8:25 de la mañana entra en el 112 una primera llamada de petición de ayuda. En el Instituto Elena García Armada del barrio de San José Obrero, en Jerez de la Frontera (Cádiz) se está produciendo el ataque de un menor con varias armas blancas. Tres profesores y un compañero resultan heridos, una de las profesoras deberá ser operada de un párpado-.

La policía se activa de inmediato y en solo 4 minutos se presenta en el colegio. Suben a la primera planta. Lo que encuentran es desolador. De película, pero es real y ha ocurrido en España, no en Estados Unidos. Ven a un niño solo. El chaval levanta las manos y no pone resistencia: "He explotado, ya no podía más", le dice a los agentes mientras le engrilletan. según ha desvelado Nacho Abad en Cuatro en En Boca de Todos.

La frase del joven puede esconder un curso duro para él con la sombra del bullying acechando aunque el colegio no tiene constancia del mismo. Según diversos testimonios el joven podría haber sufrido una broma pesada el día de ayer, lo que provocó que avisara a un amigo para que no fuera al colegio. "Mañana no vengas voy a hacer un 3/4", como si fuera el código del ataque. Todo indica que el joven, con un pequeño trastorno, explotó tras esta última broma.

No había ningún protocolo de acoso abierto en el colegio