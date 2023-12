Caso de Esther López: la jueza deja en libertad con medidas cautelares a Óscar S. tras su declaración en el juzgado

Óscar S. solo ha respondido a las preguntas de la Fiscal, la jueza y su abogada y le han vuelto a insistir por el ADN de Esther López en el maletero de su coche y que su móvil cambiase de posición vertical a horizontal en la madrugada que falleció la joven de Traspinedo. "No lo sé, no me consta, es imposible, yo no lo hice...", esas han sido las respuestas de esta mañana del único sospechoso de la muerte de Esther López en los juzgados de Valladolid.