La declaración de Óscar en el juzgado sobre la muerte de Esther López: "No me consta..."

El periodista explica cuáles han sido las declaraciones que Óscar ha relizado ante los jueces sobre las preguntas relacionadas con la muerte de Esther López: "No lo sé, no me consta, es imposible, yo no lo hice...". Por otro lado, Alfonso Egea destaca un punto clave en el juicio: "Hoy ha ocurrido algo importante, ayer la jueza pidió a las partes que cuándo querían que durara la instruccioón... ahora se sabe lo que ocurrió aquella noche y él sigue sin dar respuesta. Eso sí, por primera vez va a tener una medida restrictiva".