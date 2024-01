La hermana de Gabriela Reyes, la mujer desaparecida en Pamplona: "Iba a reencontrarse con sus hijos"

"Me parece raro. Es una persona que siempre salía a buscar a mi hermana, nunca la dejaba sola. Yo he comprobado que ella le hizo dos llamadas, él me lo mostró, pero dice que su celular estaba en silencio", precisa Mariel, que no sospecha de esta persona, pero admite que no le transmite confianza. Y es que también le sorprende que el novio de Gabriela dijera que ella le iba a llevar algo de cena, cuando salió del bar sin nada. Él mismo le comunicó a la familia que no tenía noticias de su pareja pasadas varias horas desde que se perdió su rastro.