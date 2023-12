Desaparición de Gabriela Reyes en Pamplona: un hombre le habló en el bar y su bolso estaba junto al río

La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer la desaparición y mantiene todas las hipótesis abiertas . Eso sí, según ha podido saber Informativos Telecinco, desde el entorno de la joven prácticamente descartan la desaparición voluntaria: "No era su costumbre no atender. Podían pasar unos días sin que hubiera comunicación, pero si llamaban algunas de las hermanas o primas, ella siempre respondía".

La asociación SOS Desaparecidos, que mantiene contacto con la familia, asegura que "existe muchísima preocupación" en este caso "y los dias siguen pasando": "No tener ninguna noticia no es nada halagüeño". El círculo íntimo de Rosa Gabriela Reyes Chávez, su nombre de pila, teme que se trate de una desaparición involuntaria y que le haya podido ocurrir algo. Las batidas ciudadanas realizadas durante los últimos días en la zona del río Arga no han dado resultados, pero se esperan nuevos operativos próximamente. Los agentes encargados del caso continúan con las indagaciones. Por ahora no ha trascendido si el hombre que presuntamente habló a la joven en el bar ha sido identificado e interrogado.