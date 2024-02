Joana Sanz en el juicio de Dani Alves: "Llegó a casa muy borracho, se desplomó"

La esposa del futbolista afirma que no ha pedido "legalmente" el divorcio y, sobre por qué no habló con él tras su llegada aquella madrugada, ha señalado: "No valía la pena hablar con él tal como venía, pensé que era mejor dejarlo para el día siguiente".

Joana también ha señalado en el juicio: "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche", sigue diciendo Joana Sanz. ¿Se enfadó con él porque quería salir con él y dijo que era una noche de chicos? le han preguntado: "Eso es mentira".