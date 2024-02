Aquella sería la última señal fiable de ella. Y es que el sábado 3 de febrero, tanto una amiga española como Sanna recibieron el mismo mensaje. La primera en castellano y la segunda en inglés (I met someone wonderfull! He has a summer house about two hours from Madrid. We are going there now and I will spend a few days there. Signal is spotty. I'll call you when I get back). Eran tan idénticos y con tantas incoherencias que les dio miedo. Ana "no escribía así", y las horas de los mensajes y su contenido no cuadraba. Además, su teléfono se apago.