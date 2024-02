La principal hipótesis sobre la muerte de Gabriela Reyes, la mujer hallada ahogada en Pamplona

El entorno de Gabriela está totalmente destrozado. Desde el primer momento destacaron que la joven tenía planes de futuro a corto plazo y que era prácticamente imposible que hubiera desaparecido por voluntad propia. Ahora, tras la localización del cuerpo el pasado viernes, quieren conocer al detalle qué es lo que ocurrió. Los agentes encargados del caso barajan como principal hipótesis que el deceso no mantiene relación con ningún hecho delictivo . Según los indicios, la mujer falleció ahogada y sin intervención de terceras personas, aunque la investigación sigue en curso y bajo secreto de sumario.

Desde entonces no supieron más. Rosa Gabriela Reyes Chávez, su nombre de pila, tenía programado para este mes de febrero un viaje a Santo Domingo , donde tenía pensado pasar tres meses junto a sus dos hijos , a los que no había visto en un año, y tenía buscado buscar un nuevo empleo. Su deceso ha sido una trágica sorpresa para la capital navarra.

Los indicios, como decíamos, apuntan a que la mujer falleció ahogada y a que no intervino ninguna otra persona. En este escenario, los agentes no han descartado por ahora la hipótesis del accidente. Mientras continúan las indagaciones sobre el suceso que le costó la vida, la familia de Gabriela se ha concentrado en la tarde de este domingo en Pamplona para pedir al Ejecutivo regional y a las autoridades locales que se esclarezca la desaparición al detalle y no caiga en el olvido.